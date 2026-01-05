Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Apprenez à travailler et cuisiner le poulpe lors d’un atelier avec Stéphane Varichon, qui vous partagera ses techniques et astuces.

L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !

Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe

L’événement Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe Guilvinec a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Destination Pays Bigouden