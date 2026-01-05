Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe Le Port Terrasse panoramique Guilvinec
Atelier de cuisine à l’Hatelier Autour du poulpe Le Port Terrasse panoramique Guilvinec lundi 23 février 2026.
Début : 2026-02-23
2026-02-23
Apprenez à travailler et cuisiner le poulpe lors d’un atelier avec Stéphane Varichon, qui vous partagera ses techniques et astuces.
L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !
Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .
Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38
