Atelier de cuisine à l’Hatelier Cuisinez comme un chef Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Le Port Terrasse panoramique L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Rejoignez les chefs du Pays bigouden pour préparer des plats délicieux à base de produits locaux.

Découvrez des thématiques variées la langoustine, les sushis, menus de fêtes…

Programme 2026

– Mercredi 4 février 2026 à 18h Poissons d’hiver et épices.

Avec Michel Bouyer, découvrez comment cuisiner les poissons d’hiver avec quelques épices.

– Lundi 23 février 2026 à 10h Autour du poulpe.

Apprenez à travailler et cuisiner le poulpe lors d’un atelier avec Stéphane Varichon, qui vous partagera ses techniques et astuces.

– Mercredi 4 mars 2026 à 10h Associations terre-mer.

Avec Florent Gasnier, chef du restaurant GaslieZ à Pont-L’abbé, venez apprendre à cuisiner des produits locaux et de saison lors de cet atelier associations terre/mer .

– Mercredi 25 mars 2026 à 18h Raviole de poisson et son bouillon.

Avec Jérôme Jolivet du Blaz Lab , venez apprendre à cuisiner des produits locaux et de saison.

– Mardi 31 mars 2026 à 18h Pâtes fraîches et produits de la mer.

Avec Michel Bouyer, venez apprendre à cuisiner les produits locaux et de saison.

– Lundi 13 avril 2026 à 10h Autour de la langoustine.

Stéphane Varichon vous propose un atelier autour de la langoustine, produit emblématique du Pays-bigouden !

– Mercredi 27 mai 2026 à 18h Les demoiselles (langoustines) du Guilvinec.

Avec Michel Bouyer, apprenez à cuisiner les célèbres demoiselles du Guilvinec !

– Lundi 27 juillet 2026 à 10h Sushi.

Pierre Méhu vous apprendra à faire des sushis, makis… L’occasion de cuisiner d’une autre façon les poissons !

– Lundi 10 août 2026 à 10h Sushi.

Pierre Méhu vous apprendra à faire des sushis, makis… L’occasion de cuisiner d’une autre façon les poissons !

– Lundi 28 septembre 2026 à 10h Bouillons et soupes de la mer.

Avec le début de l’automne, Stéphane Varichon vous propose de réaliser des bouillons et soupes de la mer. De quoi se réchauffer!

– Mercredi 7 octobre 2026 à 18h Découverte des fermentations kimchi, algues et kombucha.

Jérôme Jolivet du Blaz Lab vous propose un atelier sur les fermentations en cuisine. Apprenez à réaliser et utiliser le kimchi, découvrez comment fermenter des algues et comment réaliser des boissons pétillantes maisons (kombucha, kéfir tibico).

– Mardi 20 octobre 2026 à 18h Les coquilles Saint-Jacques entre terre et mer.

Avec Michel Bouyer, venez réaliser des recettes autour de la Saint Jacques.

L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !

Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .

