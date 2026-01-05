Atelier de cuisine à l’Hatelier Poissons d’hiver et épices Le Port Terrasse panoramique Guilvinec
Atelier de cuisine à l’Hatelier Poissons d’hiver et épices Le Port Terrasse panoramique Guilvinec mercredi 4 février 2026.
Atelier de cuisine à l’Hatelier Poissons d’hiver et épices
Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Découvrez comment cuisiner les poissons d’hiver avec quelques épices avec Michel Bouyer.
L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !
Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .
Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de cuisine à l’Hatelier Poissons d’hiver et épices
L’événement Atelier de cuisine à l’Hatelier Poissons d’hiver et épices Guilvinec a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Destination Pays Bigouden