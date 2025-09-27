Atelier de cuisine : Au-delà du tofu NATA Paris

Atelier de cuisine : Au-delà du tofu Samedi 27 septembre, 15h00 NATA Paris

25 euros, inscription obligatoire sur https://bit.ly/nata_audela_du_tofu_27sept2029

Début : 2025-09-27T15:00:00 – 2025-09-27T17:00:00

Si le tofu est souvent la star de la cuisine végétale, il n’est pas seul sur le podium des protéines végétales.

Cet atelier vous invite à découvrir deux autres protéines riches et savoureuses : le tempeh, à la texture ferme et aux arômes subtils, et le seitan, moelleux et gourmand.

Au programme : un rôti de seitan aux accents traditionnels et un tempeh laqué à l’orange inspiré de la cuisine chinoise, pour voyager entre saveurs familières et exotiques… tout en élargissant votre répertoire veggie avec des techniques pour réussir vos préparations.

ATTENTION : Le seitan est fabriqué à partir du gluten de blé, donc il ne convient pas aux personnes intolérantes au gluten.

Le tofu n’est pas le seul allié de la cuisine végétale. Le tempeh, originaire d’Indonésie, et le seitan, issu d’une tradition culinaire asiatique ancienne, offrent chacun des textures, saveurs et possibilités uniques qui méritent d’être explorées.

Dans cet atelier, vous apprendrez à préparer et à assaisonner ces protéines pour qu’elles révèlent tout leur potentiel : un rôti de seitan généreux, parfait pour un repas convivial ou festif, et un tempeh laqué à l’orange aux notes sucrées-salées, inspiré des plats chinois.

Nous verrons ensemble les techniques simples et reproductibles qui transforment ces ingrédients bruts en plats savoureux, tout en gardant une approche accessible pour votre cuisine de tous les jours.

Dans la convivialité du centre de yoga, vous manipulerez, cuisinerez et dégusterez vos créations, et repartirez avec de nouvelles idées pour élargir votre palette culinaire au-delà des classiques.

NATA 28 Rue Planchat 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France

