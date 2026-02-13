Atelier de cuisine avec Alain Delprat le mercredi 18 février 2026 de 14h00 à 17h00 à notre mas Huile des Orgues, Huile des Orgues, Ille-sur-Têt

Atelier de cuisine avec Alain Delprat le mercredi 18 février 2026 de 14h00 à 17h00 à notre mas Huile des Orgues Mercredi 18 février, 14h00 Huile des Orgues Pyrénées-Orientales

39 euros par personne

Participez à cet atelier de cuisine mercredi 18 février de 14h à 17h animé par Alain Delprat, Toque Blanche du Roussillon et ancien Chef au ‘Yucca’ (Perpignan). Voici quelques informations sur Alain Delprat : « Alain développe une cuisine où les produits frais du terroir catalan sont sublimés par une technique maîtrisée et une audace mesurée. Devenu Maître Cuisinier de France en 2012 et membre des Toques Blanches du Roussillon, il compose des assiettes où la tradition méditerranéenne flirte avec des touches subtiles de modernité, dans un équilibre parfait. » (Magazine des Toques Blanches)

Le programme de cet atelier sera communiqué sous peu. Il comprendra la réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Alain Delprat vous donnera sa méthode, vous expliquera ses techniques et vous donnera même ses astuces pour vous permettre de reproduire à la maison – à votre tour et avec succès – ses recettes de saison.

Quel que soit votre niveau en cuisine vous apprendrez ou vous vous perfectionnerez dans la bonne humeur grâce à la jovialité du chef.

Nombre de places limité pour une ambiance conviviale et la possibilité à chacun d’aider le chef (et de goûter les mets préparés).

Huile des Orgues 50 route de Perpignan 66130 Ille-sur-tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie

3 heures pour apprendre à préparer une entrée, un plat et un dessert, dans la bonne humeur et la convivialité atelier de cuisine

huile des orgues