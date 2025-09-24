Atelier de cuisine Brienne-le-Château
Atelier de cuisine Brienne-le-Château mercredi 24 septembre 2025.
Atelier de cuisine
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
C’est le moment de confectionner des gâteaux aux couleurs de l’automne !
Partagez des moments gourmands en famille et repartez avec de délicieuses recettes !
En fin d’atelier, place à la dégustation des mets préparés. 2 .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 servicefamille@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de cuisine Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne