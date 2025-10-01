Atelier de cuisine chez Chacha Chacha Nantes

Atelier de cuisine chez Chacha Chacha Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Atelier de cuisine chez Chacha Mercredi 1 octobre, 15h30 Chacha Loire-Atlantique

Réservation obligatoire – 2h, 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T15:30:00 – 2025-10-01T17:30:00

Fin : 2025-10-01T15:30:00 – 2025-10-01T17:30:00

Réservation : 09 83 88 83 53

Atelier de cuisine : comment intégrer davantage les légumineuses au quotidien ? Avec les légumineuses de Vivien d’Anjou.

Chacha 9 rue de la Bleterie nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier de cuisine : comment intégrer davantage les légumineuses au quotidien ?