Atelier de cuisine chez Virginie’s café Virginie’s café Nantes

Atelier de cuisine chez Virginie’s café Mercredi 1 octobre, 18h00 Virginie’s café Loire-Atlantique

Réservation obligatoire – 1h30, 35€ par adulte et 15€ par enfant

Début : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T19:30:00

Fin : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T19:30:00

Réservation : 06 24 20 43 05

Atelier de cuisine : Cuisiner son panier Amap dans une démarche anti-gaspi

Possibilité d’achat de panier des légumes de Thom Pousse

Virginie’s café 6 rue Saverne nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier de cuisine chez Virginie’s café