Atelier de cuisine chinoise Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Atelier de cuisine chinoise Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 13:30 – 18:00

Gratuit : non 10€ la séance Inscription à contact@huayuan.fr Tout public

Préparation de gâteaux de la Lune

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr