Atelier de cuisine Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest Crest

Atelier de cuisine Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest Crest jeudi 2 octobre 2025.

Atelier de cuisine

Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest 11 rue Général Berlier Crest Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02 11:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Cuisiner le tempeh

.

Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest 11 rue Général Berlier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 61 77 59 floralaurent@yahoo.fr

English :

Cooking tempeh

German :

Tempeh kochen

Italiano :

Cucinare il tempeh

Espanol :

Cocinar el tempeh

L’événement Atelier de cuisine Crest a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme