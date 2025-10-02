Atelier de cuisine Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest Crest
Atelier de cuisine
Tarif : 30 – 30 – EUR
Participation libre
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02 11:30:00
2025-10-02
Cuisiner le tempeh
Yokoso 11 rue Général Berlier à Crest 11 rue Général Berlier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 61 77 59 floralaurent@yahoo.fr
English :
Cooking tempeh
German :
Tempeh kochen
Italiano :
Cucinare il tempeh
Espanol :
Cocinar el tempeh
