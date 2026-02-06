Atelier de cuisine du CIAS PN Sarlat-la-Canéda
Atelier de cuisine du CIAS PN Sarlat-la-Canéda vendredi 27 février 2026.
Atelier de cuisine du CIAS PN
Cuisine du Colombier Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-23 2026-11-27
Ateliers Cuisine du CIAS Initié en 2018, ce projet social réunit 10 habitants un vendredi par mois (9h30-13h30) au Colombier.
Animés par une conseillère ESF, ces ateliers visent le partage, la santé et l’économie. En 2026, l’accent est mis sur le local et le végétarien.
Calendrier 2026
27/02 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)
27/03 Recettes placard & anti-gaspi
24/04 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)
29/05 Cuisine sans gluten
26/06 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)
17/07 Pique-nique Street Food Mexicain
28/08 Découvrir la cuisine crue
25/09 En route vers l’Italie
23/10 Recettes de la mer (algues)
27/11 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)
Repas partagé et rangement collectif inclus. .
Cuisine du Colombier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de cuisine du CIAS PN
L’événement Atelier de cuisine du CIAS PN Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir