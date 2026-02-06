Atelier de cuisine du CIAS PN

Cuisine du Colombier Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-23 2026-11-27

Ateliers Cuisine du CIAS Initié en 2018, ce projet social réunit 10 habitants un vendredi par mois (9h30-13h30) au Colombier.

Animés par une conseillère ESF, ces ateliers visent le partage, la santé et l’économie. En 2026, l’accent est mis sur le local et le végétarien.

Calendrier 2026

27/02 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)

27/03 Recettes placard & anti-gaspi

24/04 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)

29/05 Cuisine sans gluten

26/06 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)

17/07 Pique-nique Street Food Mexicain

28/08 Découvrir la cuisine crue

25/09 En route vers l’Italie

23/10 Recettes de la mer (algues)

27/11 Education thérapeutique (Hôp. Sarlat)

Repas partagé et rangement collectif inclus. .

Cuisine du Colombier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de cuisine du CIAS PN

L’événement Atelier de cuisine du CIAS PN Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir