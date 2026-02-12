Atelier de cuisine duo parent enfant Charleville-Mézières
Atelier de cuisine duo parent enfant Charleville-Mézières vendredi 20 février 2026.
Atelier de cuisine duo parent enfant
4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Venez préparer de délicieux macarons à la meringue italienne. Vous emportez une vingtaine de macarons (3 parfums).
4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 7 62 82 58 32 contact@faubourggourmand.com
English :
Come and make delicious Italian meringue macaroons. You’ll take away around 20 macaroons (3 flavors).
L’événement Atelier de cuisine duo parent enfant Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-11 par Ardennes Tourisme