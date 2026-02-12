Atelier de cuisine duo parent enfant Charleville-Mézières

Atelier de cuisine duo parent enfant

4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Venez préparer de délicieux macarons à la meringue italienne. Vous emportez une vingtaine de macarons (3 parfums).

4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 7 62 82 58 32 contact@faubourggourmand.com

English :

Come and make delicious Italian meringue macaroons. You’ll take away around 20 macaroons (3 flavors).

