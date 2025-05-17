Atelier de cuisine durable protéines végétales

Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 17:00:00

fin : 2025-11-26 18:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Éco-Activité Découvrez comment cuisiner avec des protéines végétales pour des repas équilibrés et respectueux de l’environnement !

Inscription

La visite est gratuite mais les places sont limitées, assurez-vous de réserver la vôtre dès maintenant en cliquant ci-dessous.

https://www.cc-ribeauville.fr/loisirs/manifestations.htm

Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10

English :

Eco-Activity: Discover how to cook with plant proteins for balanced, environmentally-friendly meals!

German :

Öko-Aktivität: Entdecken Sie, wie Sie mit pflanzlichen Proteinen kochen können, um ausgewogene und umweltfreundliche Mahlzeiten zu erhalten!

Italiano :

Eco-attività: scoprite come cucinare con le proteine vegetali per ottenere pasti equilibrati e rispettosi dell’ambiente!

Espanol :

Eco-Actividad ¡Descubra cómo cocinar con proteínas vegetales para obtener comidas equilibradas y respetuosas con el medio ambiente!

L’événement Atelier de cuisine durable protéines végétales Illhaeusern a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr