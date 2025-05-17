Atelier de cuisine durable protéines végétales Illhaeusern
Atelier de cuisine durable protéines végétales Illhaeusern mercredi 26 novembre 2025.
Atelier de cuisine durable protéines végétales
Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-26 17:00:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Éco-Activité Découvrez comment cuisiner avec des protéines végétales pour des repas équilibrés et respectueux de l’environnement !
Éco-Activité Atelier de cuisine. Découvrez comment cuisiner avec des protéines végétales pour des repas équilibrés et respectueux de l’environnement !
Inscription
La visite est gratuite mais les places sont limitées, assurez-vous de réserver la vôtre dès maintenant en cliquant ci-dessous.
https://www.cc-ribeauville.fr/loisirs/manifestations.htm
0 .
Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10
English :
Eco-Activity: Discover how to cook with plant proteins for balanced, environmentally-friendly meals!
German :
Öko-Aktivität: Entdecken Sie, wie Sie mit pflanzlichen Proteinen kochen können, um ausgewogene und umweltfreundliche Mahlzeiten zu erhalten!
Italiano :
Eco-attività: scoprite come cucinare con le proteine vegetali per ottenere pasti equilibrati e rispettosi dell’ambiente!
Espanol :
Eco-Actividad ¡Descubra cómo cocinar con proteínas vegetales para obtener comidas equilibradas y respetuosas con el medio ambiente!
L’événement Atelier de cuisine durable protéines végétales Illhaeusern a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr