Atelier de cuisine éco responsable par les Herbes Folles au laboratoire de l’AFA Quartier le Verger Isola samedi 27 septembre 2025.
Quartier le Verger Laboratoire de l’AFA Isola Alpes-Maritimes
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 11:30:00
2025-09-27
Quartier le Verger Laboratoire de l’AFA Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com
English : Eco-friendly cooking workshop by Les Herbes Folles at the AFA laboratory
Eco-friendly cooking workshop by Les Herbes Folles at the AFA laboratory
Öko-verantwortlicher Kochworkshop von Les Herbes Folles im Labor der AFA
Italiano : Workshop di cucina eco-responsabile tenuto da Les Herbes Folles presso il laboratorio dell’AFA
Workshop di cucina eco-responsabile tenuto da Les Herbes Folles presso il laboratorio dell’AFA
Taller de cocina ecorresponsable de Herbes Folles en el laboratorio AFA
