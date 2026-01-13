Atelier de cuisine japonaise LANNEMEZAN Lannemezan

Atelier de cuisine japonaise

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades atelier de cuisine japonaise au cinéma Le Grand Rio après la projection de Nausicaä de la vallée du vent.

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

English :

As part of Les Mycéliades science-fiction festival: Japanese cooking workshop at Le Grand Rio cinema after the screening of Nausicaä of the Valley of the Wind.

