Atelier de cuisine la lactofermentation Melle

Ce mois-ci les Ateliers de la Simplicité vous propose d’apprendre une technique de conservation la lactofermentation

Atelier de cuisine Apprendre les bases de la lactofermentation

(salage à sec et en saumur)

samedi 28 février de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle)

pensez à vous inscrire !

Tarifs

plein 20€

adhérent-e 15€

petit budget 12€ (pas besoin de justificatif, on vous fait confiance)

Sur inscription à louise.simplicite@mailo.com ou au 05.17.30.17.82. .

5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

