Atelier de cuisine la lactofermentation Melle
Atelier de cuisine la lactofermentation Melle samedi 28 février 2026.
Atelier de cuisine la lactofermentation
5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Ce mois-ci les Ateliers de la Simplicité vous propose d’apprendre une technique de conservation la lactofermentation
Atelier de cuisine Apprendre les bases de la lactofermentation
(salage à sec et en saumur)
samedi 28 février de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle)
pensez à vous inscrire !
Tarifs
plein 20€
adhérent-e 15€
petit budget 12€ (pas besoin de justificatif, on vous fait confiance)
Sur inscription à louise.simplicite@mailo.com ou au 05.17.30.17.82. .
5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de cuisine la lactofermentation
L’événement Atelier de cuisine la lactofermentation Melle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays Mellois