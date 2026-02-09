Atelier de cuisine la lactofermentation Melle

Atelier de cuisine la lactofermentation

Atelier de cuisine la lactofermentation Melle samedi 28 février 2026.

Atelier de cuisine la lactofermentation

5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Ce mois-ci les Ateliers de la Simplicité vous propose d’apprendre une technique de conservation la lactofermentation

Atelier de cuisine Apprendre les bases de la lactofermentation
(salage à sec et en saumur)
samedi 28 février de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle)
pensez à vous inscrire !

Tarifs
plein 20€
adhérent-e 15€
petit budget 12€ (pas besoin de justificatif, on vous fait confiance)

Sur inscription à louise.simplicite@mailo.com ou au 05.17.30.17.82.   .

5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82  louise.simplicite@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de cuisine la lactofermentation

L’événement Atelier de cuisine la lactofermentation Melle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays Mellois