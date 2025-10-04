Atelier de cuisine : Le Japon veggie NATA Paris

Atelier de cuisine : Le Japon veggie NATA Paris samedi 4 octobre 2025.

25 euros, inscription obligatoire sur https://bit.ly/nata_japon_veggie_4oct2025

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Voyage au Japon… en version veggie

Envie d’apporter les saveurs profondes et délicates du Japon à votre cuisine végétale ?

Dans cet atelier, nous explorerons les ingrédients et condiments emblématiques qui transforment les plats les plus simples en véritables explosions de goût : shoyu, miso, gomasio, umeboshi…

Au menu : découverte, dégustation et réalisation de recettes simples pour éveiller vos papilles.

La cuisine japonaise se distingue par l’art d’extraire et de sublimer les saveurs grâce à des ingrédients soigneusement choisis.

Dans cet atelier, nous plongerons dans l’univers du shoyu (sauce soja fermentée), du miso (pâte de soja riche en umami), du gomasio (mélange de sésame et de sel) et de l’umeboshi (prune salée et acidulée).

Vous apprendrez comment les sélectionner, les associer et les doser pour donner une intensité aromatique à vos plats végétaux, que ce soit pour des recettes japonaises authentiques ou pour revisiter votre cuisine quotidienne.

Nous préparerons ensemble plusieurs petites réalisations — sauces, accompagnements et plats simples — afin que vous puissiez intégrer ces condiments à vos repas en toute facilité.

Le tout se déroulera dans l’ambiance conviviale et attentive du centre de yoga, où la cuisine devient aussi un moment de découverte culturelle et sensorielle.

NATA 28 Rue Planchat 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France

