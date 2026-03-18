ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin
ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin jeudi 23 avril 2026.
ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS
MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Découvrez les saveurs de l’Antiquité lors de cet atelier proposé par les sites et musée archéologique de Montmaurin !
Un atelier aux mille saveurs
Plongez dans la vie quotidienne de l’Antiquité par cet atelier cuisine !
Après avoir présenté les arts de la table de l’époque et le témoignage précieux d’Apicius, le cuisinier des empereurs, essayez-vous à la réalisation d’un sel romain, aromatisé et surprenant !
A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée 1h30
En fonction de la météo, l’atelier se déroulera à la villa ou au musée
Sur réservation 5 .
MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
Discover the flavors of antiquity at this workshop offered by the Montmaurin archaeological sites and museum!
L’événement ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS Montmaurin a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE