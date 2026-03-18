ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin

ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Découvrez les saveurs de l’Antiquité lors de cet atelier proposé par les sites et musée archéologique de Montmaurin !

Un atelier aux mille saveurs

Plongez dans la vie quotidienne de l’Antiquité par cet atelier cuisine !

Après avoir présenté les arts de la table de l’époque et le témoignage précieux d’Apicius, le cuisinier des empereurs, essayez-vous à la réalisation d’un sel romain, aromatisé et surprenant !

A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 1h30

En fonction de la météo, l’atelier se déroulera à la villa ou au musée

Sur réservation 5 .

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

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English :

Discover the flavors of antiquity at this workshop offered by the Montmaurin archaeological sites and museum!

L’événement ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS Montmaurin a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE