Atelier de cuisine Les secrets de la coquille Saint-Jacques, marinée et snackée 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac
jeudi 17 décembre 2026 · 7 Rue de la Grande Cohue · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Atelier de cuisine Les secrets de la coquille Saint-Jacques, marinée et snackée
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 18:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne cet hiver avec les ateliers de cuisine bretonne ! Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de recettes traditionnelles bretonnes ou originales avec des produits emblématiques du patrimoine culinaire breton.
Lors de cet atelier, nous réaliserons les recettes suivantes
– Tartare de Saint-Jacques aux clémentines et kasha
– Saint-Jacques snackées, beurre aux agrumes, farz noir
– Le traditionnel gâteau breton
Atelier pour tous niveaux .
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32
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English :
L’événement Atelier de cuisine Les secrets de la coquille Saint-Jacques, marinée et snackée Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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