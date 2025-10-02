Atelier de cuisine MJC Vimoutiers Vimoutiers

Atelier de cuisine Jeudi 2 octobre, 10h00 MJC Vimoutiers Orne

Gratuit sur inscription

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Participez à un atelier convivial de cuisine végétale pour apprendre à préparer des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous. Vous découvrirez des astuces pour cuisiner des plats gourmands à base de produits durables et repartirez avec des conseils nutritionnels pratiques pour intégrer davantage de végétal dans votre quotidien.

MJC Vimoutiers AVenue général de gaulle vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie

Atelier cuisine pour préparer des recettes végétales gourmandes et profiter de conseils nutritionnels.