Atelier de cuisine naturelle

4 le Grand chemin, La Borne d’en haut Henrichemont Cher

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-09 2026-09-26

Réaliser ses yaourt sans yaourtière, du beurre et de la ricotta maison

Sur 4 heures, vous apprenez à réaliser des yaourts fermes et savoureux sans yaourtière, à fabriquer votre propre beurre et une ricotta. Nous apprenons à faire soi-même ce que nous avons pris l’habitude d’acheter, meilleur moyen de maitriser le contenu de son assiette. Chacun(e) repart avec du ferment et un petit pot de beurre maison. 60 .

4 le Grand chemin, La Borne d’en haut Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 25 38 57 paule@jardinsdemala.fr

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English :

Make your own yogurt without a yogurt maker, homemade butter and ricotta cheese

L’événement Atelier de cuisine naturelle Henrichemont a été mis à jour le 2026-03-24 par BERRY