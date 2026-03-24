Atelier de cuisine naturelle Henrichemont
Atelier de cuisine naturelle Henrichemont samedi 25 avril 2026.
Atelier de cuisine naturelle
4 le Grand chemin, La Borne d’en haut Henrichemont Cher
Tarif : 60 – 60 – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-09 2026-09-26
Réaliser ses yaourt sans yaourtière, du beurre et de la ricotta maison
Sur 4 heures, vous apprenez à réaliser des yaourts fermes et savoureux sans yaourtière, à fabriquer votre propre beurre et une ricotta. Nous apprenons à faire soi-même ce que nous avons pris l’habitude d’acheter, meilleur moyen de maitriser le contenu de son assiette. Chacun(e) repart avec du ferment et un petit pot de beurre maison. 60 .
4 le Grand chemin, La Borne d’en haut Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 25 38 57 paule@jardinsdemala.fr
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English :
Make your own yogurt without a yogurt maker, homemade butter and ricotta cheese
L’événement Atelier de cuisine naturelle Henrichemont a été mis à jour le 2026-03-24 par BERRY
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