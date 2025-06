Atelier de cuisine Nourrir les liens La Butte Plouider 9 juillet 2025 09:30

Finistère

Atelier de cuisine Nourrir les liens La Butte 12 rue de la mer Plouider Finistère

Début : 2025-07-09 09:30:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

2025-07-09

Un atelier sensoriel en petit comité, mêlant cuisine et naturopathie. Jordane Cueff, naturopathe, et Nicolas Conraux, chef étoilé, vous invitent à explorer la lactofermentation une technique ancestrale qui soutient l’immunité et réinvente notre rapport au vivant. Au fil des gestes, des échanges et de la dégustation, l’assiette devient un espace de reconnexion à soi et au monde. Sur réservation uniquement. .

La Butte 12 rue de la mer

Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

