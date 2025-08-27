Atelier de cuisine parents-enfants fais ton goûter en cuisine crue et végétale ! Haguenau

Atelier de cuisine parents-enfants fais ton goûter en cuisine crue et végétale ! Haguenau mercredi 27 août 2025.

Atelier de cuisine parents-enfants fais ton goûter en cuisine crue et végétale !

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 16:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Venez découvrir la cuisine crue et végétale en famille !

L’atelier se tiendra aux abords du parcours comestible au Parc des berges de la Moder.

Sur inscription, 15 places disponibles. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est marguerite.jung@agglo-haguenau.fr

