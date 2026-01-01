Atelier de cuisine parents-enfants place Jean Granet Jaillans

Atelier de cuisine parents-enfants

place Jean Granet Salle du patronage Jaillans Drôme

Début : 2026-01-28 09:30:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

2026-01-28

Les Familles Rurales de Jaillans organisent un atelier de cuisine parents-enfants. Repartez avec ce que vous avez cuisiné ensemble!

Avec Sophie Bizet, places limitées.

place Jean Granet Salle du patronage Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 86 54 frjaillans@gmail.com

English :

Les Familles Rurales de Jaillans are organizing a parent-child cooking workshop. Come away with what you’ve cooked together!

With Sophie Bizet, places limited.

L’événement Atelier de cuisine parents-enfants Jaillans a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme