Atelier de cuisine parents-enfants place Jean Granet Jaillans
Atelier de cuisine parents-enfants place Jean Granet Jaillans mercredi 28 janvier 2026.
Atelier de cuisine parents-enfants
place Jean Granet Salle du patronage Jaillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 09:30:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Les Familles Rurales de Jaillans organisent un atelier de cuisine parents-enfants. Repartez avec ce que vous avez cuisiné ensemble!
Avec Sophie Bizet, places limitées.
.
place Jean Granet Salle du patronage Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 86 54 frjaillans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Familles Rurales de Jaillans are organizing a parent-child cooking workshop. Come away with what you’ve cooked together!
With Sophie Bizet, places limited.
L’événement Atelier de cuisine parents-enfants Jaillans a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme