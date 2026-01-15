Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais La Maison du Charolais Charolles
Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:30:00
2026-02-11
Prépare une recette à la viande de bœuf charolais et dresse une assiette très hivernale en forme d’igloo. C’est Beau et Bon !
1 gobelet réutilisable offert à chaque participant !
A partir de 5 ans. Durée 2h environ. .
