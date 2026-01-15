Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Prépare une recette à la viande de bœuf charolais et dresse une assiette très hivernale en forme d’igloo. C’est Beau et Bon !

1 gobelet réutilisable offert à chaque participant !

A partir de 5 ans. Durée 2h environ. .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais

L’événement Atelier de cuisine participatif Cuisine l’igloo charolais Charolles a été mis à jour le 2026-01-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)