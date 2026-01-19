Atelier de cuisine participatif la coupelle croustillante du printemps La Maison d Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif la coupelle croustillante du printemps

La Maison d Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-14

Ateliers de cuisine des P’tits chefs la cuisine de A à Z ! Découvrez des recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous de ce que vous aurez cuisiné ! Les ateliers de cuisine sont ouverts à tous. Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et découvrent le plaisir de cuisiner et de déguster. .

La Maison d Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Atelier de cuisine participatif la coupelle croustillante du printemps

