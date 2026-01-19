Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Mardi gras La Maison du Charolais Charolles
Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Mardi gras
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:30:00
2026-02-17
Ateliers de cuisine des P’tits chefs la cuisine de A à Z ! Dans une ambiance festive de Mardi Gras, les enfants participent à un atelier cuisine ludique où ils réalisent des samoussas de bœuf avant de préparer de savoureuses bugnes. Un moment ludique et convivial pour cuisiner, manipuler et se régaler ensemble. .
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr
