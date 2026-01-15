Atelier de cuisine participatif le hamburger du printemps La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif le hamburger du printemps

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:30:00

2026-04-07 2026-04-15

Découvrez des recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous de ce que vous aurez cuisiné ! Les ateliers de cuisine sont ouverts à tous. Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et découvrent le plaisir de cuisiner et de déguster.

Pour les vacances de printemps, nous déclinons l’incontournable recette du hamburger avec un pain vert et des ingrédients de saison, colorés et pleins de saveurs.

1 gobelet réutilisable offert à chaque participant. A partir de 4 ans. .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

