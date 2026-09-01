Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Fleur de Sel Bellac

Informations pratiques

Bellac

Atelier de cuisine : ravioles & cie !

Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Envie de mettre la main à la pâte ? Bienvenue aux ateliers Fleurs de Sel à Bellac pour découvrir tous les secrets des raviolis maison ! Avec Clara, cheffe culinaire spécialisée dans la cuisine végétale, apprenez à réaliser de délicieuses pâtes fraîches, garnies d’une farce à la ricotta végétale et aux légumes de saison. Pâte à ravioles, sauce et toppings : chaque étape est l’occasion d’échanger, d’apprendre et surtout de se régaler. Les produits utilisés sont bio et locaux, pour une cuisine gourmande, de saison et accessible. Un atelier convivial à partager en famille ou entre ami.e.s, dès 12 ans, pour créer de beaux moments autour de la cuisine. Dégustez sur place ou emportez vos créations ! .

Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 41 29 fleursdesel@ecomail.fr

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English : Atelier de cuisine : ravioles & cie !

L’événement Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Bellac a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin