Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Fleur de Sel Bellac
samedi 26 septembre 2026 · Fleur de Sel · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Atelier de cuisine : ravioles & cie !
Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Envie de mettre la main à la pâte ? Bienvenue aux ateliers Fleurs de Sel à Bellac pour découvrir tous les secrets des raviolis maison ! Avec Clara, cheffe culinaire spécialisée dans la cuisine végétale, apprenez à réaliser de délicieuses pâtes fraîches, garnies d’une farce à la ricotta végétale et aux légumes de saison. Pâte à ravioles, sauce et toppings : chaque étape est l’occasion d’échanger, d’apprendre et surtout de se régaler. Les produits utilisés sont bio et locaux, pour une cuisine gourmande, de saison et accessible. Un atelier convivial à partager en famille ou entre ami.e.s, dès 12 ans, pour créer de beaux moments autour de la cuisine. Dégustez sur place ou emportez vos créations ! .
Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 41 29 fleursdesel@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de cuisine : ravioles & cie !
L’événement Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Bellac a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- Soirée d’ouverture Bar le Commerce Bellac 18 septembre 2026
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Sous-préfecture de Bellac Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac, Mairie de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac Hôtel de Ville Bellac 19 septembre 2026