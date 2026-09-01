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Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Fleur de Sel Bellac

samedi 26 septembre 2026 · Fleur de Sel · Bellac

Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Fleur de Sel Bellac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Fleur de Sel
Adresse
43 Rue du Coq
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif
42 42 42 Tarif de base - plein tarif

Bellac

Atelier de cuisine : ravioles & cie !

Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Envie de mettre la main à la pâte ? Bienvenue aux ateliers Fleurs de Sel à Bellac pour découvrir tous les secrets des raviolis maison ! Avec Clara, cheffe culinaire spécialisée dans la cuisine végétale, apprenez à réaliser de délicieuses pâtes fraîches, garnies d’une farce à la ricotta végétale et aux légumes de saison. Pâte à ravioles, sauce et toppings : chaque étape est l’occasion d’échanger, d’apprendre et surtout de se régaler. Les produits utilisés sont bio et locaux, pour une cuisine gourmande, de saison et accessible. Un atelier convivial à partager en famille ou entre ami.e.s, dès 12 ans, pour créer de beaux moments autour de la cuisine. Dégustez sur place ou emportez vos créations !   .

Fleur de Sel 43 Rue du Coq Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 41 29  fleursdesel@ecomail.fr

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English : Atelier de cuisine : ravioles & cie !

L’événement Atelier de cuisine : ravioles & cie ! Bellac a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin

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