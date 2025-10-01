Atelier de cuisine Résidence de la Haute Barre Louveciennes

Atelier de cuisine Mercredi 1 octobre, 14h30 Résidence de la Haute Barre Yvelines

Atelier gratuit sur inscription par téléphone ou email.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:30:00 – 2025-10-01T16:30:00

Fin : 2025-10-01T14:30:00 – 2025-10-01T16:30:00

Participez à un atelier culinaire unique, animé par une cheffe passionnée et une diététicienne diplômée. Ensemble, elles vous guideront pour transformer les fruits et légumes fraîchement récoltés en recettes à la fois gourmandes, équilibrées et pleines de saveurs.

Au fil de la séance, vous découvrirez des astuces de cuisson, des associations inédites et des conseils nutritionnels pour allier plaisir et santé dans votre assiette.

Une vraie parenthèse conviviale et créative autour du goût, idéale pour apprendre, partager et se régaler.

Adresse : Domaine de la Haute-Barre, 47-49 rue Général Leclerc, 78430 Louveciennes

06 59 83 73 51 ou piera.godefroid@groupe-sos.org

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans !

