Atelier de cuisine sans gluten – La ruche éco-solidaire Mimbaste 28 juin 2025 10:00

Landes

Atelier de cuisine sans gluten La ruche éco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez apprendre quelques recettes cétogènes, un régime alimentaire riche en protéines, à très basse teneur en glucides… et dégustez les !

Animé par Corinne Ménard.

Venez apprendre quelques recettes cétogènes, un régime alimentaire riche en protéines, à très basse teneur en glucides… et dégustez les !

Animé par Corinne Ménard. .

La ruche éco-solidaire 1182 Route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier de cuisine sans gluten

Come and learn a few ketogenic recipes a high-protein, low-carb diet and enjoy!

Hosted by Corinne Ménard.

German : Atelier de cuisine sans gluten

Lernen Sie einige ketogene Rezepte kennen eine proteinreiche Diät mit sehr wenig Kohlenhydraten und probieren Sie sie aus!

Moderiert von Corinne Ménard.

Italiano :

Venite a conoscere alcune ricette chetogeniche una dieta ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di carboidrati e divertitevi!

Ospitato da Corinne Ménard.

Espanol : Atelier de cuisine sans gluten

Ven a aprender algunas recetas cetogénicas -una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos- y ¡disfruta!

Organizado por Corinne Ménard.

L’événement Atelier de cuisine sans gluten Mimbaste a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans