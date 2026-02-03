Atelier de cuisine thématique Papillon Gourmand Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux

Atelier de cuisine thématique Papillon Gourmand

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux Jura

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 15:00:00

2026-03-07

Atelier de cuisine thématique Papillon Gourmand

Samedi 7 mars de 10h à 15h.

Au Refuge Les Pré Volants aux Bouchoux.

Confection d’un menu (entrée, plat, dessert) et dégustation

Thème cuisine italienne .

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 73 96 contact.refuge@lespresvolants.com

