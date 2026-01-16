Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl !

106 Cap de Pech Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Rejoignez cette expérience culinaire magique et inspirante, dans le cadre enchanteur de la Demeure du Phénix

Rejoignez cette expérience culinaire magique et inspirante, dans le cadre enchanteur de la Demeure du Phénix. Cet atelier exceptionnel sera comme à l’habitude dédié à la cuisine végétale et fleurie, mettant à l'honneur des recettes savoureuses, locales, colorées et écoresponsables.

.

106 Cap de Pech Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60 julie@lilibowl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join this magical and inspiring culinary experience, in the enchanting setting of the Demeure du Phénix

L’événement Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl ! Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cahors Vallée du Lot