Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl ! Saint-Pierre-Lafeuille

Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl !
770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21
Le printemps est de retour, c’est une jolie période pour découvrir l'art de la cuisine végétale durable
Le printemps est de retour, c’est une jolie période pour découvrir l'art de la cuisine végétale durable. Rejoignez-cette expérience culinaire inspirante, dans le cadre hors du temps du Château du Roussillon. Cet atelier exceptionnel sera comme à l’habitude dédié à la cuisine végétale et fleurie, mettant à l'honneur des recettes savoureuses, locales, colorées et écoresponsables.
770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60 julie@lilibowl.fr
English :
Spring is back and it’s a great time to discover the art of sustainable plant-based cooking
