Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl !

770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le printemps est de retour, c’est une jolie période pour découvrir l'art de la cuisine végétale durable. Rejoignez-cette expérience culinaire inspirante, dans le cadre hors du temps du Château du Roussillon. Cet atelier exceptionnel sera comme à l’habitude dédié à la cuisine végétale et fleurie, mettant à l'honneur des recettes savoureuses, locales, colorées et écoresponsables.

+33 7 82 10 22 66 julie@lilibowl.fr

English :

Spring is back and it’s a great time to discover the art of sustainable plant-based cooking

L'événement Atelier de cuisine végétale avec Lili Bowl ! Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-01-16