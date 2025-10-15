ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE TIERS-LIEU OASIS GOURMAND Huos

ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE TIERS-LIEU OASIS GOURMAND Huos mercredi 15 octobre 2025.

ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 14:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Animation gratuite parents-enfants de 6 à 12 ans suivie d’un repas partagé.

Des recettes variées élaborées avec des légumes bio récoltés aux Jardins du Comminges.

Proposé par l’association Graines d’Avenir en partenariat avec la Maison de Santé de St-Béat-Lez. .

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87

English :

Free activities for parents and children aged 6 to 12, followed by a shared meal.

German :

Kostenlose Eltern-Kind-Animation für Kinder von 6 bis 12 Jahren, gefolgt von einem gemeinsamen Essen.

Italiano :

Attività gratuite per genitori e bambini dai 6 ai 12 anni, seguite da un pasto condiviso.

Espanol :

Actividades gratuitas para padres e hijos de 6 a 12 años, seguidas de una comida compartida.

L’événement ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE Huos a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE