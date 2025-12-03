ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE TIERS-LIEU OASIS GOURMAND Huos

ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALE

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 14:00:00

2025-12-03

Atelier gratuit suivi d’un repas partagé sur le thème de la perte de poids diabète.

Animé par Bénédicte Fay (diététicienne), des recettes variées élaborées avec des légumes bio récoltés aux Jardins du Comminges.

Proposé par l’association Graines d’Avenir. .

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie p.gastou@grainesdavenir.eu

English :

Free workshop followed by a shared meal on the theme of weight loss diabetes.

German :

Kostenloser Workshop mit anschließendem gemeinsamen Essen zum Thema Gewichtsverlust/Diabetes.

Italiano :

Workshop gratuito seguito da un pasto condiviso sul tema della perdita di peso/diabete.

Espanol :

Taller gratuito seguido de una comida compartida sobre el tema de la pérdida de peso/diabetes.

