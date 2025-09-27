Atelier de cuisine végétale Résidence René Maran – Crous Bordeaux Aquitaine Pessac

Atelier de cuisine végétale Samedi 27 septembre, 10h00 Résidence René Maran – Crous Bordeaux Aquitaine Gironde

gratuit – sur inscription

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale et en partenariat avec le Crous Bordeaux Aquitaine, les bénévoles du groupe local 33 de l’AVF vous proposent un atelier de cuisine spécial Tofu.

Au menu : 2 recettes salées et 1 sucrée.

Le principe : on cuisine ensemble chaque recette par groupe de 3 ou 4 et à la fin, on déjeune ensemble en dégustant ce que l’on a cuisiné ensemble.

Bonne ambiance garantie !

Informations pratiques:

gratuit

limité à 12 personnes

L’atelier est ouvert prioritairement aux étudiants et étudiantes mais des places sont aussi ouvertes à d’autres publics pour favoriser la mixité et les échanges

Inscription obligatoire en complétant le formulaire

Résidence René Maran – Crous Bordeaux Aquitaine 33600 Pessac Pessac 33600 Cap de Bos Gironde Nouvelle-Aquitaine

Apprenez à cuisiner le tofu en 3 recettes : du salé, du sucré, il y en aura pour tous les goûts !