Atelier de cuisine : végétalise ton assiette ! Fleur de sel Bellac

Informations pratiques

Bellac

Atelier de cuisine : végétalise ton assiette !

Fleur de sel 43 Rue du Coq Bellac Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Bienvenue aux ateliers Fleurs de Sel, une invitation à découvrir la cuisine végétale autrement ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, laissez-vous guider pour apprendre à cuisiner des recettes végétales savoureuses, créatives et faciles à reproduire chez soi. Ici, les légumes, les céréales, les légumineuses, les herbes et les épices sont à l’honneur pour composer une cuisine pleine de couleurs et de saveurs. Que vous soyez déjà adepte du végétal ou simplement curieux de nouvelles idées en cuisine, ces ateliers sont l’occasion de partager un moment gourmand, d’acquérir de nouvelles astuces et de repartir avec l’envie de mettre plus de végétal dans vos assiettes. Un rendez-vous placé sous le signe du plaisir, du partage et de la découverte ! .

Fleur de sel 43 Rue du Coq Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier de cuisine : végétalise ton assiette !

L’événement Atelier de cuisine : végétalise ton assiette ! Bellac a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin