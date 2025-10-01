Atelier de cuisine végétarienne à La Cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes

Atelier de cuisine végétarienne à La Cocotte solidaire Mercredi 1 octobre, 09h30 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Réservation obligatoire – prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T13:30:00

Fin : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T13:30:00

Inscription: https://www.lacocottesolidaire.fr

– 9h30 : accueil, café, explication de la journée, présentation des participant-es

– 10h : début de la cuisine

– 12h30 : repas partagé

– 13h30 : rangement collectif (facultatif)

La Cocotte Solidaire 1 île de versailles, nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

