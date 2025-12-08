Atelier de cuisine végétarienne aux senteurs festives Local Alré Bio Auray

Atelier de cuisine végétarienne aux senteurs festives

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-12-08 14:00:00

fin : 2025-12-08 18:00:00

2025-12-08

Viviane, correspondante locale AVF, (Alliance Végétarienne de France) vous propose de réaliser et de partager un carpaccio d’oranges rafraichissant, des crêpes du pêcheur d’algues au sarrasin, ainsi qu’un chou-fleur aux épices et sa sauce Raïta.

Vous confectionnerez aussi un cake aux fruits secs à l’accent alsacien et l’après-midi se terminera par un chocolat chaud très réconfortant !

Merci d’apporter des contenants vides.

Sur inscription en ligne .

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

