Atelier de cuisine végétarienne aux senteurs festives Local Alré Bio Auray

Atelier de cuisine végétarienne aux senteurs festives
Atelier de cuisine végétarienne aux senteurs festives
Local Alré Bio 8 Rue de l'Irlande Auray Morbihan
Début : 2025-12-08 14:00:00
fin : 2025-12-08 18:00:00
2025-12-08
Atelier
Viviane, correspondante locale AVF, (Alliance Végétarienne de France) vous propose de réaliser et de partager un carpaccio d’oranges rafraichissant, des crêpes du pêcheur d’algues au sarrasin, ainsi qu’un chou-fleur aux épices et sa sauce Raïta.
Vous confectionnerez aussi un cake aux fruits secs à l’accent alsacien et l’après-midi se terminera par un chocolat chaud très réconfortant !
Merci d’apporter des contenants vides.
Sur inscription en ligne .
Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
