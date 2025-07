Atelier de cuisine végétarienne Café assiocatif La Mouline Florimont-Gaumier

Atelier de cuisine végétarienne Café assiocatif La Mouline Florimont-Gaumier mardi 12 août 2025.

Atelier de cuisine végétarienne

Café assiocatif La Mouline 192 route des acacias Florimont-Gaumier Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Atelier de cuisine végétarienne au café associatif La Mouline de 10h30 à 14h.

25€ par personne. Ce prix comprend: 3h30 d’atelier, les ingrédients, le repas et la location de la salle.

Atelier tout public. Places limitées.

Inscription au 06 63 23 65 87 ou bonjour@la-decouverte.net

Atelier de cuisine végétarienne au café associatif La Mouline de 10h30 à 14h.

25€ par personne. Ce prix comprend: 3h30 d’atelier, les ingrédients, le repas et la location de la salle.

Atelier tout public. Places limitées.

Inscription au 06 63 23 65 87 ou bonjour@la-decouverte.net .

Café assiocatif La Mouline 192 route des acacias Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 23 65 87 bonjour@la-decouverte.net

English : Atelier de cuisine végétarienne

Vegetarian cooking workshop at café associatif La Mouline from 10:30 am to 2 pm.

25? per person. Price includes: 3h30 workshop, ingredients, meal and room hire.

Workshop open to all. Places limited.

Registration on 06 63 23 65 87 or bonjour@la-decouverte.net

German : Atelier de cuisine végétarienne

Vegetarischer Kochworkshop im Café La Mouline von 10:30 bis 14:00 Uhr.

25? pro Person. Dieser Preis beinhaltet: 3,5 Stunden Workshop, Zutaten, Essen und Raummiete.

Der Workshop ist öffentlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Anmeldung unter 06 63 23 65 87 oder bonjour@la-decouverte.net

Italiano :

Laboratorio di cucina vegetariana presso il caffè associato La Mouline dalle 10.30 alle 14.00.

25 a persona. Il prezzo comprende: laboratorio di 3h30, ingredienti, pasto e affitto della sala.

Laboratorio aperto a tutti. Posti limitati.

Iscrizioni al numero 06 63 23 65 87 o a bonjour@la-decouverte.net

Espanol : Atelier de cuisine végétarienne

Taller de cocina vegetariana en el café asociativo La Mouline de 10.30 a 14.00 h.

25 ¤ por persona. Este precio incluye: taller de 3h30, ingredientes, comida y alquiler de la sala.

Taller abierto a todos. Plazas limitadas.

Inscripciones en el 06 63 23 65 87 o en bonjour@la-decouverte.net

L’événement Atelier de cuisine végétarienne Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2025-07-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne