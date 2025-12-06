Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget Hunawihr
Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget Hunawihr samedi 6 décembre 2025.
Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget
5 Rue Roger Kuhlmann Hunawihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Atelier de cuisine de fête à petit budget !
Découvrez des astuces et des recettes pour régaler vos invités avec un petit budget !
Nombre de places limité à 10 personnes.
Inscription en ligne en cliquant ici https://www.cc-ribeauville.fr/environnement/atelier-de-cuisine-durable-06-12-2025.htm
Lieu à définir, merci de vérifier sur le site web de la com com. 0 .
5 Rue Roger Kuhlmann Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget Hunawihr a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr