Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget

5 Rue Roger Kuhlmann Hunawihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Atelier de cuisine de fête à petit budget !

Découvrez des astuces et des recettes pour régaler vos invités avec un petit budget !

Nombre de places limité à 10 personnes.

Inscription en ligne en cliquant ici https://www.cc-ribeauville.fr/environnement/atelier-de-cuisine-durable-06-12-2025.htm

Lieu à définir, merci de vérifier sur le site web de la com com. 0 .

5 Rue Roger Kuhlmann Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de cuisinie cuisine de fête à petit budget Hunawihr a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr