ATELIER DE CURIOSITÉ LES ÉPICES DE NOËL JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse

ATELIER DE CURIOSITÉ LES ÉPICES DE NOËL

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-16 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Participez à cet atelier pour en apprendre plus sur les épices !

Venez vous enivrer de sensations chaleureuses à travers un atelier où les épices répondent à Noël. Votre odorat se laisse guider par l’histoire des épices et vous êtes amené à créer votre interprétation de Noël en infusion.

Bon à savoir

– Samedi adultes et enfants, à partir de 14 ans

– Dimanche adultes et enfants à partir de 8 ans

– Réservation obligatoire en ligne 10 .

English :

Take part in this workshop to learn more about spices!

German :

Nehmen Sie an diesem Workshop teil, um mehr über Gewürze zu erfahren!

Italiano :

Partecipate a questo workshop per conoscere meglio le spezie!

Espanol :

Participe en este taller para aprender más sobre las especias

