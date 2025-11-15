ATELIER DE CURIOSITÉ LES ÉPICES DE NOËL JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse
ATELIER DE CURIOSITÉ LES ÉPICES DE NOËL
JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-16 16:30:00
2025-11-15
Participez à cet atelier pour en apprendre plus sur les épices !
Venez vous enivrer de sensations chaleureuses à travers un atelier où les épices répondent à Noël. Votre odorat se laisse guider par l’histoire des épices et vous êtes amené à créer votre interprétation de Noël en infusion.
– Samedi adultes et enfants, à partir de 14 ans
– Dimanche adultes et enfants à partir de 8 ans
– Réservation obligatoire en ligne 10 .
English :
Take part in this workshop to learn more about spices!
German :
Nehmen Sie an diesem Workshop teil, um mehr über Gewürze zu erfahren!
Italiano :
Partecipate a questo workshop per conoscere meglio le spezie!
Espanol :
Participe en este taller para aprender más sobre las especias
