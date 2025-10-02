Atelier de cusine créative Atelier cuisine créative – Espace Rosa Parks Voreppe

Atelier de cusine créative Atelier cuisine créative – Espace Rosa Parks Voreppe jeudi 2 octobre 2025.

Atelier de cusine créative Jeudi 2 octobre, 18h00 Atelier cuisine créative – Espace Rosa Parks Isère

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T21:00:00

Fin : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T21:00:00

Atelier de cuisine créative autour de l’alimentation végétale : libérez votre imagination en cuisine !

Vous ne savez pas encore ce que vous allez cuisiner ? Pas de souci ! Lors de cet atelier ludique, nous partirons d’une cagette de légumes de saison, en utilisant votre placard de base, quelques produits de la ferme (yaourt, œuf, fromage) et des astuces simples pour transformer votre quotidien culinaire.

L’objectif ? Vous donner envie de cuisiner avec ce que vous avez sous la main, même si votre frigo est presque vide ! Apprenez à accommoder vos restes, à cuisiner les parties de légumes que l’on a tendance à jeter, et à donner vie à ces légumes oubliés au fond du frigo.

Repartez avec une multitude d’idées, des astuces pour manger sainement et simplement, et surtout, l’envie de vous lancer dans la cuisine végétale au quotidien. La session se termine par une dégustation conviviale pour partager vos créations.

Rejoignez-nous pour une expérience créative, gourmande et responsable à l’Espace Rosa Parks de Voreppe.

Merci de vous inscrire sur ce lien : https://limesurvey.paysvoironnais.com/index.php/148345

Organisateur : Unité Prévention Déchets du Pays Voironnais

Intervenant: Léa Moley

Atelier cuisine créative – Espace Rosa Parks Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://limesurvey.paysvoironnais.com/index.php/148345 »}]

Atelier de cuisine créative autour de l’alimentation végétale : libérez votre imagination en cuisine !