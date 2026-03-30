Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e L’Atelier Ressourcerie Créative Paris

Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e

Envie de plonger dans l’ambiance et de remporter la première place ?



À l’occasion du Carnaval des Associations du 14e arrondissement, qui se déroulera le mercredi 24 juin, La Ressourcerie organise des ateliers de customisation gratuits, sans inscription, ouverts à tous·tes les habitant·es de la Porte d’Orléans.

Cette année, le thème est la mer ! Au programme de ces ateliers créatifs et participatifs :

✦ Fabrication de ceintures en coquillages

✦ Création de parapluies-méduses

✦ Conception de filets de coquillages

INFOS PRATIQUES

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→ Ouvert à tous•tes

→ Gratuit

→ Sans inscription

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→ Vendredi 10 avril

→ 14h30 – 16h30

→ L’Atelier de La Ressourcerie Créative

95, avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Vous voulez gagner le prix de la meilleure tenue ? Pas de panique La Ressourcerie Créative vous accompagne lors d’ateliers de custom !

Le vendredi 10 avril 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-10T00:00:00+02:00_2026-04-10T23:59:00+02:00

L’Atelier Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 95 Avenue du Général LeclercParis

https://www.laressourceriecreative.com/event-details/ateliers-de-customisation-porte-dorleans-special-carnaval-des-associations-du-14e-2026-04-10-14-30 +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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