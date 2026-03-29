Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e Régie de quartier du 14e Paris

Atelier de customisation – Spécial Carnaval des Associations du 14e

Envie de vous immerger dans l’aventure et de remporter la première place ?



À l’occasion du Carnaval des Associations du 14e arrondissement, qui se déroulera le mercredi 24 juin, La Régie de quartier et La Ressourcerie organisent des ateliers de customisation gratuits, sans inscription, ouverts à tous·tes les habitant·es de la Porte de Vanves.

Cette année, le thème est la terre/le végétal ! Au programme de ces ateliers créatifs et participatifs :

✦ Fabrication de couronnes de fleurs

✦ Création de masques en feuilles

✦ Conception de sceptres de la forêt

INFOS PRATIQUES

•••••••••••

→ Ouvert à tous•tes

→ Gratuit

→ Sans inscription

•••••••••••

→ Samedi 18 avril

→ 10h30 – 12h30

→ Salle Varda de La Régie de quartier

2, rue Prévost Paradol, 75014 Paris

Vous voulez gagner le prix de la meilleure tenue ? Pas de panique La Ressourcerie Créative et La Régie de quartier vous accompagnent lors d’ateliers de custom !

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:30:00+02:00

Régie de quartier du 14e 2, Prévost Paradol 75014 Salle Varda de La Régie de quartierParis

https://www.laressourceriecreative.com/event-details/ateliers-de-customisation-porte-de-vanves-special-carnaval-des-associations-du-14e-2026-04-18-10-30 +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



Afficher la carte du lieu Régie de quartier du 14e et trouvez le meilleur itinéraire

