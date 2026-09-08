Atelier de cyanotype Kerlouan
jeudi 22 octobre 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Atelier de cyanotype
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Grâce au soleil ou à des lampes UV, les empreintes se révèlent peu à peu, donnant naissance à des créations uniques.
Ouvert aux enfants dès 6 ans, aux familles et aux adultes, cet atelier débute par une récolte d’algues sur l’estran à marée basse. La suite se déroule dans une salle à l’abri des UV pour composer librement des images à partir des trésors récoltés.
Un moment simple de découverte, de créativité et de partage, dans une ambiance conviviale. Chaque participant repartira avec 3 à 4 cyanotypes réalisés pendant la séance. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Atelier de cyanotype Kerlouan a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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