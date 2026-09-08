Informations pratiques

Kerlouan

Atelier de cyanotype

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Grâce au soleil ou à des lampes UV, les empreintes se révèlent peu à peu, donnant naissance à des créations uniques.

Ouvert aux enfants dès 6 ans, aux familles et aux adultes, cet atelier débute par une récolte d’algues sur l’estran à marée basse. La suite se déroule dans une salle à l’abri des UV pour composer librement des images à partir des trésors récoltés.

Un moment simple de découverte, de créativité et de partage, dans une ambiance conviviale. Chaque participant repartira avec 3 à 4 cyanotypes réalisés pendant la séance. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Atelier de cyanotype Kerlouan a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne