Atelier de Cyanotype RD 25 – Lieu-Dit La Coubre La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · RD 25 - Lieu-Dit La Coubre · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Atelier de Cyanotype

RD 25 – Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du projet Ph.a.r.e et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez créer une image en cyanotype inspirée de la mémoire du phare de La Coubre et de sa forêt.

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RD 25 – Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr

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English :

As part of the Ph.a.r.e. project and in conjunction with the 2026 European Heritage Days, come create a cyanotype image inspired by memories of the La Coubre lighthouse and its forest.

L’événement Atelier de Cyanotype La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de La Tremblade