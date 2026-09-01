Atelier de Cyanotype RD 25 – Lieu-Dit La Coubre La Tremblade
samedi 19 septembre 2026 · RD 25 - Lieu-Dit La Coubre · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Atelier de Cyanotype
RD 25 – Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre du projet Ph.a.r.e et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez créer une image en cyanotype inspirée de la mémoire du phare de La Coubre et de sa forêt.
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RD 25 – Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr
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English :
As part of the Ph.a.r.e. project and in conjunction with the 2026 European Heritage Days, come create a cyanotype image inspired by memories of the La Coubre lighthouse and its forest.
L’événement Atelier de Cyanotype La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de La Tremblade
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