Atelier de cyanotype Les ateliers du Point bleu PARIS samedi 30 août 2025.

Le CYANOTYPE est un procédé photographique très ancien, monochrome, d’un beau bleu de prusse, qui ne requiert aucun appareil photo.

Cela fonctionne avec les UV, ceux du soleil ou d’une insoleuse. Le papier est enduit d’un mélange photosensible de ferricyanure de potassium et de citrate d’amonium ferrique. Cela se fait dans un premier temps à l’abri de la lumière directe du soleil, puis on dispose sur la feuille des éléments végétaux par exemple, ou des formes pré découpées, on expose ensuite au soleil un certain nombre de minutes dépendant de l’ensoleillement du jour, puis on rince pour voir apparaitre l’image.

Cela s’appelle un photogramme puisqu’il n’y a pas eu d’utilisation d’un appareil photo. Mais on peut également utiliser un négatif photo.

Pour cet atelier je propose de tester les deux, le photogramme et le cyanotype d’après négatif photo.

Le cyanotype c’est très beau et un peu magique !

Matériel fourni

Horaires : 10 h 30 – 13 h (café/thé/tisanes offerts)

Chacun vient avec quelques fleurs et feuillages et autres formes au choix (dentelle, petit objet, …)

Afin de préparer votre négatif il faudra m’envoyer une photo quelques jours avant l’atelier. N’oubliez pas de me contacter.

L’atelier à lieu aux ateliers du Point bleu à Paris 20 (proche Métro Maraîchers, Nation)

Coût 65 € – 55€ (adhérents)

Réservation obligatoire, nombre de places limité. Minimum 3 participants.

Le samedi 30 août 2025

de 10h30 à 13h00

payant

65 € non adhérent

55 € adhérent

Enfants de moins de 11 accompagnés d’un adulte

Public enfants, jeunes et adultes.

Les ateliers du Point bleu 4 rue Albert Marquet 75020 Bâtiment BPARIS

