Atelier de cyanotypie Médiathèque de Chorges Chorges

Atelier de cyanotypie

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:30:00

2025-11-19

La cyanotypie est un procédé de photographie ancienne, permettant de très facilement fixer une image, un objet sur du papier. Venez l’essayer !

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

English :

Cyanotype is an old photographic process that makes it easy to fix an image or object on paper. Come and try it out!

German :

Die Cyanotypie ist ein altes fotografisches Verfahren, mit dem man sehr leicht ein Bild oder einen Gegenstand auf Papier festhalten kann. Probieren Sie es aus!

Italiano :

La cianotipia è un antico processo fotografico che permette di fissare con estrema facilità un’immagine o un oggetto su carta. Venite a provarlo!

Espanol :

La cianotipia es un antiguo proceso fotográfico que permite fijar muy fácilmente una imagen o un objeto sobre papel. ¡Ven y pruébalo!

