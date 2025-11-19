Atelier de cyanotypie Médiathèque de Chorges Chorges
Atelier de cyanotypie
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-19
La cyanotypie est un procédé de photographie ancienne, permettant de très facilement fixer une image, un objet sur du papier. Venez l’essayer !
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
English :
Cyanotype is an old photographic process that makes it easy to fix an image or object on paper. Come and try it out!
German :
Die Cyanotypie ist ein altes fotografisches Verfahren, mit dem man sehr leicht ein Bild oder einen Gegenstand auf Papier festhalten kann. Probieren Sie es aus!
Italiano :
La cianotipia è un antico processo fotografico che permette di fissare con estrema facilità un’immagine o un oggetto su carta. Venite a provarlo!
Espanol :
La cianotipia es un antiguo proceso fotográfico que permite fijar muy fácilmente una imagen o un objeto sobre papel. ¡Ven y pruébalo!
